Ein Geschenk für die Lebenshilfe

Zwei innovative Mitarbeiterinnen der Stadtwerke Lindau, Claudia Marte und Bettina Schmid, haben die Idee auf den Weg gebracht, auf der Weihnachtsfeier eine Tombola zu organisieren, deren Erlös einem guten Zweck zugute kommen soll. Geschäftsführer Thomas Gläßer fand die Idee auch sehr gut und unterstützte mit einigen Preisen für die Tombola das ganze Projekt. Auch die Metzgerei Schmieger, die Gärtnerei Messmer und das Schuhaus Schorer spendeten einige Gewinne. Schlussendlich kam nach einer gelungenen und fröhlichen Weihnachtsfeier ein beachtlicher Erlös von 1500 Euro zusammen. Claudia Marte und Bettina Schmid übergaben das Geld nun an Geschäftsführer Frank Reisinger, der mit Monika Illerhaus und den Werkstattmitarbeitern Swetlana Fribus und Stefan Knapp vor Ort war. Die betreuten Mitarbeiter der Lindauer Werkstatt sollen von der Spende profitieren. Es kann nun ein begleitendes Angebot geplant werden, das den Betreuten ermöglicht, in Gruppen zum therapeutischen Reiten nach Achberg zu gehen, wie die Lebenshilfe mitteilt. Begeistert erzählt Swetlana Fribus: „Ich mag Pferde sehr gerne, und ich freu mich schon aufs Reiten!“ „Der Besuch bei den Pferden gibt den Menschen ganz viel, sie profitieren sehr von den kraftvollen Tieren. Mut und Selbstvertrauen werden gestärkt, soziales Miteinander geübt, und in Sachen Balance, Beweglichkeit und Körpergefühl wirkt sich die Reittherapie sehr positiv aus, erzählt Frank Reisinger. Foto: Lebenshilfe