Ein geschätzter Seelsorger feiert Geburtstag

Geboren am 19. Mai 1920 in Augsburg und aufgewachsen in Thierhaupten, hat Prälat Konrad Hölzl seine Heimat in der katholischen Kirche gefunden und trug über Jahrzehnte große Verantwortung in der Diözese Augsburg. Seit seiner Pensionierung als Domkapitular und Dompfarrer am Hohen Dom von Augsburg wohnt Konrad Hölzl, dem vom Papst die Würdigung zum Prälat zuerkannt wurde, in Lindau.

Offenbar hat er sich gerne an seine Zeit in Lindau erinnert, war er doch von 1968 bis 1972 an der Stiftskirche (Münster) als Kaplan tätig und hat noch zu vielen Gläubigen, ehemaligen Schülern und Ministranten ein herzliches Verhältnis, wie es in der Pressemitteilung der PG Lindau-Insel heißt.

Trotz seines angeschlagenen Gesundheitszustandes sei es Prälat Hölzl auch in seinem Ruhestand ein großes Anliegen, bei der Seelsorge in den Lindauer Pfarrgemeinden mitzuhelfen. Seien es die Gottesdienste in den Altenheimen, Sonntag- oder Werktagsgottesdienste im gesamten Stadtgebiet.

So ist der Geistliche in den Pfarreien von Unterreitnau bis Zech, im Münster auf der Insel, in Aeschach oder Reutin ein geschätzter Seelsorger und wichtiges Mitglied in der Gemeinschaft der katholischen Pfarreien Lindaus geworden.

„Keine Arbeit ist ihm zu viel und überall wird seine einfühlsame Seelsorge hervorgehoben – und dieser Mann hat etwas zu sagen“, so die Mitteilung der Pfarrgemeinschaft Lindau-Insel weiter.