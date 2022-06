Ein Garten aus 100 detailgetreuen Aluminiumpflanzen

Zeitgenössische Kunst bekommt in diesem Sommer besondere Aufmerksamkeit in Lindau: Mit dem Format Biennale präsentiert das Kulturamt der Stadt eine neue Plattform für junge Kunst im öffentlichen Raum. Unter dem Titel „IN SITU PARADISE“ haben sich 20 Künstlerinnen und Künstler mit dem Thema Paradies auseinander gesetzt. Ihre Arbeiten entstanden „in situ“ also „am Ort“ und können von Mai bis September besichtigt und erlebt werden – 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, immer gratis. Ziel ist es dabei vor allem, neue Sichtweisen zu ermöglichen und Diskussionen anzuregen. Die Lindauer Zeitung stellt in einer lockeren Serie die Künstlerinnen und Künstler und ihre Werke vor.

Toshihiko Mitsuya im Luitpoldpark, Hintere Insel: The Aluminium Garden – Structural Studies of Plants

Toshihiko Mitsuyas künstlerischer Fokus liegt auf Skulpturen aus Aluminiumfolie. Er schafft filigrane Objekte und organische Formen mit seiner speziellen Technik des Schneidens und Faltens der Folie. Im Luitpoldpark kreiert er einen Garten aus 100 detailgetreuen Aluminiumpflanzen. Dabei lässt er sich sowohl in situ von der Botanik aus der unmittelbaren Umgebung inspirieren, als auch von Recherchen über Gewächse aus aller Welt.

Toshihiko Mitsuya (*1979 in Osaka, Japan) lebt und arbeitet in Berlin. Mitsuya schließt sein Studium an der Seian University of Arts in Shiga (Japan) ab, bevor er 2009 sein Studio in Berlin bezieht. 2010 werden seine Installationsarbeiten mit dem 13. Taro Okamoto Contemporary Art Award, Grand prize in Japan ausgezeichnet. Der Schwerpunkt seiner Arbeit liegt auf Skulpturen aus Aluminiumfolie. Er kreiert natürliche Objekte und organische Formen mit seiner speziellen Technik des Schneidens und Faltens der Folie ohne Klebstoff oder anderen Verbindungsteilen. Zahlreiche Ausstellungen in Berlin und Brandenburg, in Zürich sowie in Japan. Weitere Informationen zur Biennale Lindau unter www.biennale-lindau.de