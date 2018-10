Ein Fest für alle Sinne

Am nächsten Wochenende vom 26. und 27. Oktober verwandelt sich der Lindaupark in eine wahre Genussmeile mit einer Vielzahl spannender Aktionen für Groß und Klein. Anlass zum Feiern gibt es dabei gleich doppelt: den 18. Geburtstag des Lindauer Einkaufszentrums sowie einen herbstlichen Genuss-Event. Zwei Tage lang können die Gäste dort die verschiedenen Genuss-Stände mit regionalen Allgäu- und Bodenseeprodukten erkunden, ein umfangreiches Programm erleben sowie tolle Rabatte und Aktionen beim Shoppen genießen, wie der Veranstalter schreibt.

Zum Einstieg in die Festlichkeiten gibt es eine riesige Geburtstagstorte, die am Freitag, 26. Oktober, um elf Uhr feierlich von Hans-Jürgen Rockstroh, Centermanager des Lindauparks, angeschnitten wird. Die leckeren Stücke der Schokoladen- und Himbeertorte dürfen im Anschluss daran von den anwesenden Gästen verzehrt werden. Die Spenden aus dem Kuchenverkauf kommen dem TSV Oberreitnau zugute. Für weitere kulinarische Highlights sorgen die Genuss-Stände auf der Plaza des Lindauparks.

An den herbstigen Aktionsständen des Stotz-Hofs beispielsweise haben kleine sowie große Gäste ihre wahre Freude. Die Kinder können sich im Obergeschoss bei einem Workshop zum Thema Kürbisschnitzen kreativ austoben, während am Verkaufsstand auf der Plaza Kürbisgerichte gekostet werden können. Mit frischem Bodensee-Obst und selbstgebrannten Destillaten lockt hingegen der Verkaufsstand des Familienunternehmens Gierer. Am „Von-hier-Stand“ können Gäste nicht nur die regionalen Produkte erwerben, sondern sich auch von Bäuerinnen vor Ort Fragen dazu beantworten lassen. In der kleinen Waldburger Hütte nebenan werden leckere württembergische Schinkenspezialitäten angeboten.

Außerdem gibt es auch was für die Ohren: Die Allgäuer Party- und Coverband „Buron Duo“ sorgt für die stimmungsvolle musikalische Umrahmung. Dabei werden auch kleine Geburtstagsständchen für den Lindaupark gespielt, jeweils um zehn, zwölf, 14 und 16 Uhr sowie beim Tortenanschnitt am Freitag um elf Uhr.

Für die kleinen Gäste ist am Geburtstagswochenende allerlei Unterhaltung geboten. Beim Kinderschminken können sich die Kleinen nach Herzenslust verwandeln lassen. Für Überraschungen sorgt Ballonkünstler Thomaselli, der durch das Haus wandert und aus Luftballonschläuchen blitzschnell verschiedene Figuren zaubert, die die Kinder mit nach Hause nehmen dürfen.