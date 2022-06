Ein Ferientag im Grünen Klassenzimmer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Ferienbetreuungs-Kinder der Grundschule Reutin verbrachten in den Oster- und Pfingstferien je einen Tag bei Rosi Müller im Grünen Klassenzimmer. Auch wenn einige Kinder das Grüne Klassenzimmer schon kannten, auf dem riesigen Areal gibt es bei jedem Besuch etwas Neues zu entdecken - es wird nie langweilig. Erst explorierten die Kinder das Gelände, welches zwei große Mammutbäume beherbergt. Die Kinder waren beeindruckt von den Baumriesen. Alle gemeinsam konnten sie den Stamm des Mammutbaums gerade so umarmen. Dann gab es kleine Arbeitsaufträge zu erledigen: der Barfußpfad des Grünen Klassenzimmers wurde gepflegt. Die Kinder harkten den Pfad, verteilten fleißig Mammutbaumzapfen. Dann durften sie ihr Werk testen und den Weg barfuß begehen. Das nächste Projekt war der Bau einer Igel-Höhle aus Holz und Moosen. Im Grünen Klassenzimmer sind mehrere Igel zu Hause, die solche Höhlen sehr schätzen. Das Grüne Klassenzimmer ist ein echtes Stück Wildnis in der Stadt, auf dem sich Natur hautnah erleben lässt. Nach einer Brotzeit mit selbst gepflücktem Bärlauch und Schnittlauch gestaltete jedes Kind seine eigene Erinnerungs-Postkarte mit Wiesenblumen und Zaubersand.