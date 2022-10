Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vor den Türen der Lindauer Therme überreichten die Vorschüler, Mael und Sophia, die Geschenke an Dominik Moll vom TSV Lindau, an Spencer Eckardt von den Islanders, an Ursula Titze von der Stadtbücherei und an Magdalena Teich von der Lindauer Therme.

Durch ihre Unterstützung wurden unsere Projekte verwirklicht. Für die Vorschulkinder findet jährlich ein Schwimmkurs und ein Eislaufkurs statt und die jüngeren Kinder der Kita St. Maria fahren monatlich in die Stadtbücherei.

Durch die sportlichen Herausforderungen wird den Kindern ein großes Geschenk gemacht. Sie lernen, dass es sich lohnt, Ängste zu überwinden und sich nicht entmutigen zu lassen. Wie toll sich das anfühlt, wenn man auf einmal schwimmen kann oder eigenständig, ohne Hilfe, über das Eis saust. Dafür sorgen die Islanders, die Schwimmlehrer des TSV Lindau und die Therme Lindau. In der Stadtbücherei Lindau wird sich für die Kinder extra viel Zeit genommen. Eine Überraschung gibt es bei jedem Besuch, damit sie Feuer und Flamme für Bücher und somit auch bereit für das Lesen werden. Um durch ihre Stadt zu reisen, wird unsere Kita auch von den Stadtwerken Lindau unterstützt. Die Lindauer Zeitung macht es möglich, dass Sie liebe Leser, von diesen glücklichen Kindern und ihren Projektunterstützern erfahren können.

Für all diese Geschenke, ob materiell oder in Form von tatkräftiger Unterstützung, nochmals ein dickes Dankeschön, an alle Menschen aus Lindau, die sich für die Kinder der Kita St. Maria einsetzen.