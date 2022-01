„Ein deutscher Rosenkrieg“ spielt im Theater Lindau

Das Stadttheater Lindau lädt am Mittwoch, den 2. Februar, um 19.30 Uhr zu einem politischen Theaterstück ein. In „Angela I - Ein deutscher Rosenkrieg“, geschrieben von der Autorin Katja Hensel, geht es laut Pressemitteilung um das Jahr 2021 und die ehemalige Kanzlerin Angela Merkel. Das Stück beschäftigt sich mit der Frage: Geht die Macht 2021 noch vom Volke aus – oder streikt die Kanzlerin und überlässt das Ruder den Feinden des Systems? Deutschland, in der nahen Zukunft: Angela Merkel hat der Macht entsagt und ist überraschend verschwunden. Doch das Land bekommt die alternativlose Kanzlerin offenbar nicht aus dem System. Während die Politik den Aufbruch versucht, probt das Volk den Aufstand und die allgemeine Verdrossenheit nimmt zu.

Niemand ahnt, dass Angela lebt und Hof hält am wohl unwahrscheinlichsten Ort der Republik. Während der träge Tanker Bundestag leck schlägt und zu kentern droht, reift im Tross der Ex-Kanzlerin ein kühner Plan, der das Staatsschiff durch den Orkan bringen könnte – oder die Demokratie endgültig auf Grund setzt.

Um 19 Uhr findet eine Stückeinführung im Zuschauerraum der Marionettenoper im zweiten Stock statt. Karten sind momentan ausschließlich an der Theaterkasse erhältlich. Mail: theaterkasse@kultur-lindau.de oder telefonisch unter 08382 / 911 3 911. Für die Vorstellung gibt es noch wenige Restkarten an der Theaterkasse. Im Theater gilt: 2G+ verpflichtend (Impfnachweis, Personalausweis und tagesaktueller offizieller Schnelltest). Es gibt keine Testmöglichkeit am Theater. Wer geboostert ist, braucht keinen Test. Im ganzen Haus, auch am Sitzplatz gilt FFP2-Maskenpflicht.