Ein Bodolzer ist der Zweitschnellste am Kitzbüheler Horn

Bei der Masters-Rad-Weltmeisterschaft im Straßenrennen und Einzelzeitfahren sowie bei den Läufen um die Radweltpokale sind vor Kurzem in St. Johann/Tirol mehr als 2500 Teilnehmer aus 60 Nationen an den Start gegangen. Die Herren kämpften in zehn, die Damen in acht Altersklassen (AK). Roland Grübel von der Cooper-Standard-Sportgemeinschaft (CSG) nahm an drei Rennen teil und holte im Bergsprint um den Weltpokal Rang zwei.

Der nicht bei allen Radsportlern beliebte Bergsprint führte über 2,7 Kilometer auf der Nordwestseite des Kitzbüheler Horns. Die bis zu 20 Prozent steile Bergstrecke überwindet 320 Höhenmeter. An der Spitze des Rennens entwickelte sich laut Pressemitteilung kurzzeitig ein Zweikampf zwischen Vorjahressieger Roger Cull (Australien) und Grübel, wobei der CSG-Fahrer nach etwa 400 Metern reißen lassen musste. Letztendlich bekam der Bodolzer 37 Sekunden von Cull aufgebrummt, und das bei einer Fahrzeit von 12:57 Minuten. Die beiden dritt- und viertplatzierten Schweizer Hörler und Güntensperger, sowie der fünftplatzierte Brite Carter verloren bereits mehr als eine Minnute auf Grübel und stellten so nie eine Gefahr dar.

Beim Einzelzeitfahren am nächsten Tag machte sich bei Grübel die Belastung des Vortages bemerkbar. Das Resultat für den 68-jährigen Bodolzer: Rang 14 bei 28 Startern. Beim Hauptwettbewerb, dem Straßenrennen, fuhr er auf den 14. Rang der AK 7 (65-69 Jahre). „Ich kam mit dem Hauptfeld ins Ziel, der gnadenlose Zielsprint wurde bereits bei der 500 Meter-Marke lanciert, trotzdem konnte ich noch sechs Konkurrenten überholen und kam nach einer Fahrzeit von 2:03,02 Stunden als achter über die Ziellinie“, erzählt Grübel.