Ein Blick in andere Welten

Der Theaterclub zeigt am Sonntag, 14. Juli, ab 19.30 Uhr, im Lindauer Zeughaus unter der Regie von Anja Lorenzen die Szenencollage „Welten“. In 14 kurzen Szenen zeigen die Akteure neue, alte, schöne, hässliche, verrückte und zerfallene Welten. Auf der Bühne stehen Anahita Mowarid, Eva Brunner, Doris Maier, Simon Maier, Katharina Keller, Ina Papenfuss, Ingrid Heinz, Sonja Rieck, Jörg Rieck und Oliver Gloger. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Karten gibt es nur an der Abendkasse. Das Stück dauert 90 Minuten (ohne Pause).