Ein Allgäuer ist der beste Nachwuchs-Radfahrer der Welt

Der deutsche Radfahrer Emil Herzog ist Junioren-Weltmeister im Straßenrennen bei den Titelkämpfen in Australien geworden. Nach 135,6 Kilometern in Wollongong verwies der 17-Jährige aus Simmerberg im Landkreis Lindau den Portugiesen Antonio Morgado im Schlussspurt auf Rang zwei. Herzog hatte im Zeitfahren bereits die Bronzemedaille gewonnen. Der 17-Jährige fährt für das Team Auto Eder, das Nachwuchsteam des Profirennstalls Bora-hansgrohe, bei dem der Ravensburger Emanuel Buchmann unter Vertrag steht.

Herzog, der mit einer offensiven Fahrweise überzeugte, verwies im Zielsprint nach 135,6 Kilometern den Portugiesen Antonio Morgado auf den zweiten Platz. „Das war der härteste Sprint in meinem Leben. Ich habe nur noch getreten“, sagte der Allgäuer in der ARD. Später teilte der neue Weltmeister über sein Team mit: „Das ist das Größte, was du als Junior erreichen kannst. Ich kann es wirklich kaum glauben, mir fehlen die Worte.“ Alles sei perfekt gelaufen, auch der Regen habe ihm nichts ausgemacht, sagte der Goldmedaillengewinner. „Es braucht noch ein paar Tage, bis ich das realisieren kann. Ich habe seit zwei, drei Monaten im Training jedes Mal an dieses Rennen gedacht. Ich war schon zufrieden beim Zeitfahren. Dass alles so aufgegangen ist, ist einfach unglaublich.“

Für Herzog war der Titelgewinn die Krönung einer starken Saison: Im April hatte er den italienischen Klassiker Giro di Primavera gewonnen. Es folgten Siege bei verschiedenen Etappenrennen, zudem wurde Herzog deutscher Straßenmeister, Vizemeister im Zeitfahren und holte bei der EM im Zeitfahren die Bronzemedaille. Nach Holger Loew 1996 und Jonas Bokeloh 2014 ist Herzog erst der dritte deutsche Junioren-Straßenweltmeister in der Geschichte.

„Das ist der größte Erfolg in der Geschichte des Team Auto Eder seit unserem Start im Jahr 2007 – besser geht es nicht mehr. Wir sind unheimlich froh, mit Emil ein Talent an die Weltspitze herangeführt zu haben und es stimmt mich positiv für die Zukunft, dass unsere Ausbildungsarbeit so gut funktioniert“, sagt Ralph Denk, Teammanager von Bora-hansgrohe und von Team Auto Eder.