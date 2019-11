Immer wieder finden Jazzformationen aus Köln den Weg in den Jazzkeller in Lindau, so auch das Schmid/Brämswig-4tett, das am Freitag, 15. November, um 20 Uhr in den Clubkeller im Gasthof „Zum Zecher“ in die Bregenzer Straße 146 nach Lindau-Zech kommt. Wobei, Gitarrist Philipp Brämswig ist Wiederholungstäter, der kennt den Club bereits von mehreren Gastspielen. Dieses Mal aber kommt er mit dem Saxophonisten Stefan Karl Schmid sowie David Helm am Bass und Fabian Arends am Schlagzeug. Die Jazzfreunde erwartet ein Abend mit zeitgenössischem Jazz, der laut Pressemitteilung „durch das fantastische Zusammenspiel auszeichne, das neben Virtuosität durch eine außerordentliche Sensibilität und sinnliche Feinheit charakterisiert werde“. Tickets kosten 15 Euro, Mitglieder zahlen zwölf und Jugendliche bis 26 Jahre sechs Euro.