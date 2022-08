Ein Abend für werdende Eltern

Die Asklepios Klinik Lindau lädt zum nächsten kostenfreien Informationsabend für werdende Eltern am Dienstag, 6. September, um 19 Uhr ein. Die Klinik stellt an diesem Abend die Geburtshilfe der Klinik vor, zeigt den Kreißsaal und die Wochenstation. Die Besucherinnen und Besucher erhalten rund um die Themen Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett ausführliche Informationen durch Geburtshelfer, Hebammen und Kinderarzt, heißt es in der Pressemitteilung der Klinik.

Eine Voranmeldung zur Veranstaltung per Mail unter: h.willhalm@asklepios.com oder per Telefon unter 08382 / 276 33 20 ist erforderlich, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Der Veranstaltungsraum biete ausreichend Platz, um einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu gewährleisten. Die Klinik bittet die Teilnhemerinnen und Teilnehmer während der ganzen Veranstaltung eine FFP2 Maske zu tragen. Die Anzahl der Besucher ist auf maximal 30 Personen begrenzt. Die Besucherinnen und Besucher werden bei Ankunft außerdem um einen negativen Schnelltest (vom Testzentrum) nicht älter als 24 Stunden oder einen PCR Test nicht älter als 48 Stunden gebeten und sollen sich bei Ankunft und Verlassen die Hände desinfizieren.