Ein 18-Jähriger ist mit defekten Blinkern an seinem Roller in der Reutiner Straße unterwegs

Weil an seinem Motorroller beide Blinker defekt waren, wurde ein 18-Jähriger durch eine Streife der Lindauer Polizei am Dienstag gegen 22 Uhr in der Reutiner Straße angehalten. Dabei wurde festgestellt, dass er unter der Einwirkung von Betäubungsmittel stand. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht der Polizeibeamten. Im Anschluss musste er sich einer Blutentnahme unterziehen, die Weiterfahrt wurde unterbunden. Gegen ihn wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet, heißt es im Bericht der Polizei.