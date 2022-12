Ehrung neuer Übungsleiter beim TV Reutin

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Andere Vereine scheitern am Übungsleitermangel, während der TV Reutin sich über etliche neue Übungsleiter freuen durfte. Im September konnten dank der neuen Übungsleiter im Verein sogar drei neue Übungsgruppen starten, eine weitere Gruppe startete schon im vergangenen Jahr.

Silke Kückelmann startete mit der Gruppe der 6-7-jährigen Mädchen im Allgemeinturnen. Ebenfalls Mädchen in diesem Alter spricht Nina Berchtold mit ihrer Rhythmischen Sportgymnastik (RSG) an, allerdings etwas leistungsorientierter. Ein wenig länger schon ist die Gruppe der 1–2-jährigen Kinder mit Kim-Kristin Gerbing am Start.

Eine bestehende Gruppe am Leben erhalten hat hingegen Lydia Steinlage mit der Mädchengruppe Turner-Jugend 4 Kampf. Steffi Jöckel rief mit Aerobic & Bodystyling eine attraktive Gruppe für Erwachsene ins Leben.

Außerdem legten die Turnerinnen Lilija Roebbers, Alina Haaga und Anne Nuber ihre Übungsleiterprüfung ab und können nun kompetent die jungen Leistungsturnerinnen trainieren.

Im Rahmen des traditionellen Nikolausturnens wurden die neuen Übungsleiter daher besonders geehrt. Auf dem Bild gehlen Alina Haaga, Kim-Kristin Grebing und Nina Berchtold.