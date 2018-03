Ehrengäste feiern Macke und Doschka

Zwei Männer standen heuer im Mittelpunkt der Vernissage für die große Ausstellung im Lindauer Stadtmuseum. Denn die 700 Ehrengäste feierten nicht nur den Künstler August Macke, dessen werke bis Ende August ausgestellt sind. Sie feierten auch Roland Doschka, dem Lindau jetzt acht Ausstellungen zur Klassischen Moderne zu verdanken hat.

„Nun haben wir sie alle zu Gast gehabt: die Granden des 20. Jahrhunderts“, hatte Doschka am Ende seiner Rede gesagt und an die zurückliegenden sieben Ausstellungen erinnert. Dabei hatte er zu Beginn eigentlich nur drei Ausstellungen in Folge machen wollen. Doch dann hat ihm der Erfolg so viel Spaß gemacht, dass er jedes Jahr noch eine weitere darangesetzt hat.

Nun aber ist vorerst Schluss, denn im Herbst müssen Arbeiter den Cavazzen komplett ausräumen, damit im kommenden Jahr der Umbau beginnen kann, von dem noch niemand weiß, wie lange er dauern wird. Froh sind die Lindauer vor allem darüber, dass Bund, Land und andere Fördergeber den Großteil der Kosten übernehmen. Am Freitagmorgen ist der Förderbescheid des Bundes eingegangen, berichtete OB Gerhard Ecker. Bekanntlich zahlt der Bund fast zehn Millionen Euro und damit die Hälfte der Sanierungskosten.

Wahrscheinlich ist das die vorerst letzte große Ausstellung in Lindau

„Wir sind zwar auf der Suche nach einer Alternative, sind aber noch nicht fündig geworden“, hatte Ecker zudem angedeutet, dass dies für einige Jahre die letzte große Ausstellung in Lindau sein könnte. Vor diesem Hintergrund dankte Doschka in besonderer Weise den Leihgebern, ohne die ein Ausstellungsmacher gar nichts sei. Der Kurator blickte kurz auf fast vier Jahrzehnte erfolgreiche Ausstellungen zurück, davon die letzten Jahre in Lindau. Seinem Abgang von der Bühne des Stadttheaters folgte minutenlanger Applaus der Ehrengäste, die Doschka stehend Ehre und dank erwiesen.

Kulturamtsleiter Alexander Warmbrunn fasste den Dank später in Worte. Die Stadt schenkt Doschka eine Lindauer Linde für seinen preisgekrönten Garten. Außerdem wird eine Gartenbank auf dem Marktplatz dem Kurator gewidmet, damit er von dort aus in Ruhe den Bauarbeiten im Cavazzen zuschauen kann, wenn er wieder mal in Lindau sein wird. OB Ecker dankte Doschka persönlich vor allem für die große Besucherzahl, immerhin haben bisher 400 000 Gäste eine der Lindauer Ausstellungen gesehen, darunter sind viele Kinder und Jugendliche mit herausragender Kunst in Berührung gekommen: „Deine Saat. lieber Roland, ist damit aufgegangen.“

Die aktuelle Schau lobte Ecker als „herausragende und betörend schöne Ausstellung“, Warmbrunn sprach von „großer Kunst“. Doschka selbst hob die Lebensfreude Mackes hervor, der nur zehn Schaffensjahre hatte, bevor er zu Beginn des Ersten Weltkriegs durch eine Kugel tödlich getroffen wurde. Macke sei sehr gläubig gewesen, habe seine Frau Elisabeth geliebt, seitdem er sie als 16-Jährigen kennengelernt hat, er sei ein Bewunderer der Natur gewesen, habe aber auch die Flaniermeilen der Städte geliebt. Von einer Tunisreise im Frühjahr 1914 habe er Aquarelle „voller Anmut und stiller Größe“ mitgebracht. Und all das könnten die Besucher nun im Lindauer Stadtmuseum selbst sehen und beurteilen.