Ehrenamtliche gewinnen Fördermittel

13 000 Euro Fördersumme sind in diesem Jahr beim Förderwettbeweerb der Stadtwerke Lindau verteilt worden. Das geht aus einer Mitteilung hervor. Wie schon in den vergangenen Jahren sei das Feedback auf die Aktion groß gewesen.

Vereine aus Lindau und der Region haben sich seit März beim Förderwettbewerb der Stadtwerke Lindau beworben. Nach dem Motto „Für mich und meine Region“ hätten die Stadtwerke ehrenamtlich tätigen Frauen und Männer in Jugendorganisationen, Sportvereinen, sozialen, ökologischen und kulturellen Einrichtungen unterstützen wollen. „Sie sind wichtiger und unverzichtbarer Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens,“ wird Geschäftsführer Hannes Rösch zitiert.

Dass als „Nebeneffekt“ der Finanzspritze öffentlich, aber auch unter den Mitarbeitern der Stadtwerke, ganz viel über ehrenamtliches Engagement gesprochen wurde, und dass die Stadtwerke mit dem Förderwettbewerb allen Vereinen und Projekten eine Plattform zur Selbstdarstellung geboten haben, darauf seien die Verantwortlichen stolz.

„Beeindruckend waren für uns die vielen Vereinsaktionen in Zeiten von Corona,“ so Rösch. Der Siegerverein habe beispielsweise ganz früh einen Hilfsservice ins Leben gerufen. Und weil die Preisübergabe und auch einige andere Veranstaltungen in diesem Jahr nicht stattfinden können, haben die Stadtwerke laut Mitteilung auch die Teilnehmer, die nichts gewonnen haben, mit einer 100-Euro-Anerkennung belohnt.