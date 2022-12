Ehrenamtliche Ausbildung des Besuchsdienstes

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ins Wasser fällt ein Stein – Leben und Sterben. Kürzlich fand im Hospiz „Haus Brög zum Engel“ in Lindau, bei wunderbarem Wetter, wieder eines der jährlichen Wochenendseminare statt. Teilnehmer/innen des Seminars waren viele neue Interessent/innen, die sich mit der Sterbebegleitung befassen und eine ehrenamtliche Tätigkeit erwägen. Auch die Teilnehmer/innen, die im letzten Jahr das Seminar begonnen haben und mit diesem zweiten Wochenende ihre Ausbildung zum/zur Sterbebegleiter/in abschliessen konnten, waren dabei. Die Begegnungen sind immer wieder bereichernd und interessant. Neben den gut ausgewählten und informativen Vorträgen von geladenen Referent/innen blieb genug Zeit für Gespräche. In großer und kleiner Runde hatte man die Möglichkeit sich über die Aufgaben im Hospiz und die persönlichen Beweggründe des Engagements auszutauschen.

Wie immer war die Atmosphäre im „Haus Brög zum Engel“ offen und warmherzig, so wie der Umgang mit den Gästen im Haus, deren Reise oft im Hospiz endet. Langjährige Mitarbeiter/innen haben etwas zur Geschichte der Hospizarbeit erzählt und ihre Erfahrungen im Umgang mit Sterbenden und deren Angehörigen mitgeteilt. Dann wurden die Beiträge von den Referent/innen zu den Themen „Trauer als Lösung“, „Kommunikation, Wahrnehmung und Bedürfnisse“ und „Palliative Betreuung und Schmerztherapie“ angehört. Vieles wurde gemeinsam in der Gruppe erarbeitet, wobei jede/r der 20 Teilnehmer/innen Fragen und Anregungen oder Erfahrungen einbringen konnte. So entstand eine ganz eigene Sammlung von wertvollen Beiträgen und Inputs, die von allen mit erarbeitet wurde. Neben den Arbeitsphasen gab es einige auflockernde Programmpunkte, bei denen man mal etwas ganz neues ausprobierte. So tanzte die große Gruppe nach dem langen Samstag mehrere Reigentänze – ganz ohne Vorerfahrung, aber mit Freude und einer ausgebildeten Tanzlehrerin. Am Sonntagmittag erhielt jede/r Teilnehmer/in zum Abschluss einen bunt verzierten Stein als Wegbegleiter, zur Erinnerung, wie wertvoll das Leben ist und was ein einzelnes Leben bewirken kann, denn: Selbst der kleinste Stein zieht große Kreise.

Das „Haus Brög zum Engel“ ist neben den erfahrenen und engagierten Mitarbeitern auf die Mithilfe von Ehrenamtlichen angewiesen und setzt sich dafür in besonderem Maße ein. Danke für das sorgfältig ausgewählte und stimmige Programm an diesem Wochenende.