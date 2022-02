Ehepaar verteidigt Grenze in Lindauer Theaterstück

Das Theater Lindau zeigt am Donnerstag, 17. Februar, und Freitag, 18. Februar, das Stück „Arizona“ von Juan Carlos Rubio. Darin geht es um das Ehepaar George und Margaret, das die Grenze verteidigt. Die Nachbarn aus dem Süden warten nur darauf, in einem unbeobachteten Moment eindringen zu können. Doch dann hat Margaret einige unangenehme Fragen. Und die Musical-Scheinwelt ihrer Ehe verwandelt sich in eine Katastrophe.

Juan Carlos Rubio schrieb Arizona im Jahr 2005, nachdem er in einer Zeitung von bewaffneten Patrouillen einfacher US-Bürger gelesen hatte, die unter dem Namen „Minute Man" die Grenze zu Mexiko überwachten, um illegale Einwanderer zu stoppen. Zwölf Jahre später war Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten und wollte sich mit einer Mauer gegen die südlichen Nachbarn abschotten. Die amerikanische Musical-Tragödie stellt Fragen nach Ethik und Solidarität.

Karten gibt es für 24 Euro, ermäßigt 18 Euro. Schüler bezahlen zehn Euro. Im Theater gilt 2G-Plus und eine FFP2-Maskenpflicht auch am Sitzplatz.