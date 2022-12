Ehemann erstochen: 38-Jährige zu sieben Jahren Haft verurteilt

Am Landesgericht Feldkirch ist am Mittwochnachmittag eine 38-jährige Frau zu einer Haftststrafe von sieben Jahren verurteilt worden. Sie hatte im April 2022 ihren Ehemann erstochen.

Wie der ORF Vorarlberg berichtet, ging die Anklage von Mord aus. Die Mehrheit der Geschworenen wertete die Tat als Totschlag. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Die Angeklagte hatte sich im Prozess teilweise schuldig bekannt und sagte, sie habe zwar zugestochen, ihren Mann aber nicht töten wollen. Die Angeklagte ist Mutter von sechs Kindern, vier von ihnen gemeinsam mit dem Opfer. Laut Gerichtssprecher Dietmar Nußbaumer bekannte sich die Angeklagte damit zwar zum objektiven Tatgeschehen schuldig, allerdings nicht zum subjektiven. Die 38-Jährige wollte im Affekt gehandelt haben, gestand aber zu, dass ihr bewusst war, dass es durch Stiche in die Herzgegend zu lebensgefährlichen Verletzungen kommen könne.

Kinder erhalten Geld

Die Geschworenen mussten entscheiden, ob diese Tat als Mord, Totschlag, absichtlich schwere Körperverletzung mit Todesfolge oder Körperverletzung mit tödlichem Ausgang zu werten sei. Die Geschworenen befanden mit sechs zu zwei gegen Mord, aber im selben Verhältnis für Totschlag. Das Geschworenengericht hat sich damit der Einschätzung angeschlossen, dass die Frau sich „in einer allgemein begreiflichen, heftigen Gemütsbewegung“ – so die gesetzliche Definition – dazu hinreißen ließ, ihren Mann zu erstechen.

Das Urteil – sieben Jahre unbedingte Haft – ist nicht rechtskräftig, es wurden keine Erklärungen abgegeben. Den Kindern als Privatbeteiligten wurden jeweils 20.000 Euro und eine Haftung für Folgeschäden zugesprochen, der Schwester des Opfers 500 Euro.

Reanimationsmaßnahmen bleiben erfolglos

Das Paar stand bereits 2021 in einer Verhandlung wegen häuslicher Gewalt vor Gericht. Die tödliche Auseinandersetzung im April trug sich in der Wohnung des Ehepaars in Schwarzach (Bezirk Bregenz) zu. Die Frau gab an, der Mann habe sie wiederholt beleidigt, schließlich habe sie mit einem Küchenmesser zugestochen habe. Der 35-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er noch an Ort und Stelle während der Reanimationsmaßnahmen starb. Der Notruf wurde von einem der sechs Kinder – sie sind zwischen drei und 17 Jahre alt – getätigt. Bei dem Mann handelte es sich um einen Bürger der Elfenbeinküste, der seit 2009 in Österreich lebte. Er war in der Vergangenheit „polizeilich in Erscheinung getreten“, über die Art der Delikte gab die Polizei aber keine Auskunft.