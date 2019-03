„Effektiver Kinder- und Jugendschutz geht uns alle an“

Mit dem Bundeskinderschutzgesetz will der Gesetzgeber seit dem Jahr 2012 Vereine unterstützen, Kinder und Jugendliche auch in diesem wichtigen Lebens- und Lernfeld gegen Gefahren zu schützen. Um die Vereine und Verbände mit den nötigen Informationen zu versorgen, offene Fragen zu klären und für eine gemeinsame Umsetzung des Kinder- und Jugendschutzes auch in der Vereins- und Verbandsarbeit zu werben, lädt das Landratsamt in Abstimmung mit der Stadt Lindau alle Vorstände von Vereinen und Verbänden, die im Stadtgebiet Lindau Kinder- und Jugendarbeit anbieten, zu einer Informationsveranstaltung am Dienstag, 9. April, um 19 Uhr in den Sparkassensaal in Lindau, Bregenzer Straße 33, ein. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Ganzheitliches Schutzkonzept in Vereinen nötig

Teil des umfangreichen Maßnahmenpakets zum Schutz von Kindern und Jugendlichen ist unter anderem auch, dass Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendarbeit erweiterte Führungszeugnisse vorlegen müssen, um bekannte Gewalt- und Missbrauchstäter von der Kinder- und Jugendarbeit fernzuhalten. „Wirksam wird der damit verfolgte Gedanke eines umfassenden Schutzes von Kindern und Jugendlichen aber nur, wenn die Vorlage von Führungszeugnissen in Vereinen und Verbänden in ein ganzheitliches Schutzkonzept in der Kinder- und Jugendarbeit eingebettet ist,“ sagt Tobias Walch, Geschäftsbereichsleiter Soziales und Kreisentwicklung am Landratsamt. Viele Vereine und Verbände in der Kinder- und Jugendarbeit gehen hier heute schon mit beispielhaften Konzepten voran – ganz nach dem Motto „Hinschauen und Schützen statt Wegschauen“.

Die Pflicht zur Überprüfung der Führungszeugnisse auf einschlägige Gewalt- und Missbrauchsstraftaten betrifft nicht nur hauptamtliche Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendarbeit wie etwa an Schulen und Kindertagesstätten, sondern auch Ehrenamtliche in Vereinen und Verbänden, die Kinder und Jugendliche beaufsichtigen, betreuen, erziehen oder ausbilden. Um die Einsichtnahme in die geforderten Führungszeugnisse für die Vereine und Verbände möglichst unbürokratisch auszugestalten, haben sich die Stadt Lindau und der Fachbereich Jugend und Familie am Landratsamt Lindau auf eine Vereinfachung des Führungszeugnisthemas verständigt.

„Vereine und Verbände im Landkreis Lindau leisten vielfältige und wertvolle Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, welche die Entwicklung junger Menschen in besonderer Weise fördert und sie durch Mitbestimmung und Mitgestaltung zur Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung und sozialem Engagement befähigt“, so Walch. Wichtig ist den Organisatoren, dass durch die Verpflichtung zur Vorlage von Führungszeugnissen auch für Ehrenamtliche in der Kinder- und Jugendarbeit niemand unter Generalverdacht gestellt werden soll. Dazu Walch: „Effektiver Kinder- und Jugendschutz geht uns alle etwas an– Eltern, Vereine, Behörden und Gesellschaft gleichermaßen. Eine vernünftige, abgestimmte Umsetzung dieser gesetzlichen Verpflichtung auch im Stadtgebiet von Lindau ist dabei unser gemeinsames Anliegen.“