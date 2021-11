EC Weissensberg holt dritten Platz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag den 6. November 2021 veranstaltete der Kreis 401 den Pokalwettbewerb für Eisstockschützen „Ü50“ auf Eis in Sonthofen. Gespielt wurde unter anderem um den Xaver Körper Gedächtnispokal.

Für den EC Weissensberg spielten die Schützen Dietmar Härle, Max Vogler, Christian Kretschmer und Franz Steur. Das Team konnte gegen den späteren Turniersieger ESC Füssen ein unentschieden erreichen. Gegen die Mannschaften des ESC Seltmans und ESG Füssen musste man sich geschlagen geben.

Die weiteren Teilnehmer Altusried, Germaringen, Bad Wörishofen, Sonthofen und Obermaiselstein konnten besiegt werden. Am Ende wurde ein hervorragender 3.Platz erreicht. Dies bedeutet die Teilnahme am Bezirkspokal in Sonthofen. Termin 4.12.2021