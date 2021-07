E-Scooter fehlt Versicherung

Ein 61-jähriger ist am Mittwoch gegen 11 Uhr mit seinem E-Scooter auf der Bregenzer Straße durch eine Streife der Lindauer Polizei kontrolliert worden. Er hatte an dem E-Scooter kein vorgeschriebenes Versicherungskennzeichen angebracht. Nach Angaben des Mannes sei dies in Österreich nicht erforderlich. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetzt eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, er musste seinen Roller schieben.