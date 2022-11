E-Scooter-Betreiber will jede Menge weitere Standorte in Lindau

200 E-Scooter und 100 E-Bikes hat das Unternehmen Tier seit Anfang August in Lindau platziert. Allerdings sorgen vor allem die Roller bei manchen Lindauern für Ärger. Laut einer Pressemitteilung sollen jetzt noch zehn bis 20 weitere Parkflächen für Fahrräder und Roller geschaffen werden.

„Mit der bisherigen Bilanz in Lindau sind wir sehr zufrieden und freuen uns, dass unser Service so gut angenommen wurde“, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung – und nennt Zahlen: Seit dem 1. August haben 6000 Nutzer insgesamt 18 000 Fahrten gemacht und dabei eine Strecke von etwas über 39 000 Kilometer zurückgelegt.

„Die Bürger und Gäste von Lindau gehen grundsätzlich gut mit unseren Fahrzeugen um“, schreibt das Unternehmen weiter. „Bislang haben uns nur sehr wenige Beschwerden über falsch abgestellte E-Scooter erreicht.“

Bislang 47 Parkflächen in der Stadt

Allerdings war genau das am Montagabend Thema im Bauausschuss. „Die Scooter sorgen für Ärger, weil sie stehen, wo sie nicht stehen sollen“, sagte Angelika Rundel (SPD). Es vergehe kein Tag, an dem nicht ein Roller einfach irgendwo in der Stadt geparkt werde.

„Aktuell gibt es für E-Scooter und E-Bikes insgesamt 47 Parkflächen im Stadtgebiet“, schreibt das Unternehmen Tier in seiner Pressemitteilung weiter. „Wir hätten gern noch zehn bis 20 weitere Flächen, um eine bessere Verfügbarkeit zu gewährleisten und sind dafür sowohl mit der Stadt, als auch mit privaten Wohneigentümern in Gesprächen.“

Generell blieben die Fahrräder und Roller das ganze Jahr auf den Straßen, auch im Winter. „Wir wissen mittlerweile, dass Kälte weniger ausschlaggebend für unseren Service ist als zum Beispiel Nässe“, heißt es von Tier. „Bei riskanten Wetterlagen, wie zum Beispiel Eisglätte, behalten wir uns aber natürlich vor, den Betrieb vorübergehend einzustellen und informieren unsere Nutzer dann in der App entsprechend darüber.“