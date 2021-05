E-Rollerfahrer ist zu schnell unterwegs und stürzt in der Laubeggengasse

Ein sogenannter Nachläufer einer Lindauer Müllentsorgungsfirma hat am Mittwoch gegen 14 Uhr mit seinem E-Roller die Laubeggengasse befahren. Vermutlich war er zu schnell unterwegs und verbremste sich, kam dabei zu Sturz und landete unter einem am Straßenrand abgestellten Mercedes Sprinter. Das erklärt die Polizei in ihrem Bericht. Der Fahrer des Rollers wurde mit leichten Armverletzungen in das Krankenhaus Lindau gebracht, am Roller und Transporter entstand ein Sachschaden von circa 600 Euro.