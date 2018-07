E-Bike-Fahrer ist eine Woche nach schwerem Unfall im Landkreis Lindau gestorben

Eine Woche nach seinem schweren Unfall mit dem E-Bike ist ein 76-Jähriger in der Nacht zum Donnerstag im Krankenhaus gestorben. Deutlich besser geht es dagegen dem Radfahrer, der in Nonnenhorn gegen eine Hauswand geprallt war.

Der Mann war am Mittwoch der vergangenen Woche abends mit seinem E-Bike auf dem Radweg neben der B12 von Hergensweiler in Richtung Wildberg gefahren. Als er aus ungeklärter Ursache die Fahrbahnseite wechseln wollte, fuhr er vor das Auto einer 47-Jährigen, die in gleicher Richtung unterwegs war. Es kam zum Frontalzusammenstoß, bei dem der Mann schwere Kopfverletzungen erlitt, an deren Folgen er jetzt gestorben ist, wie die Polizei auf Anfrage der Lindauer Zeitung mitteilt.

Deutlich stabilisiert hat sich nach Auskunft der Polizei dagegen der Gesundheitszustand des 69-Jährigen, der mit seinem Trekkingrad am Donnerstagabend in Nonnenhorn gegen die Betonecke einer Hauswand gefahren war. Trotz seines Fahrradhelms hatte er ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten. Jetzt gehe es ihm aber deutlich besser.