In der Zwanzigerstraße ist am Dienstag zwischen 8 und 12.15 Uhr ein schwarzes E-Bike der Marke Focus gestohlen worden, teilt die Polizei mit. Das Rad war mit einem Kettenschloss an einem Schilderpfosten angekettet. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 08382 / 91 00 entgegen.