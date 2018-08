Dying Fetus rockt am Freitag im Club Vaudeville

Die Metalband Dying Fetus spielt am Freitag, 24. August, im Club Vaudeville. Beginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 22 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühren.

Eigenständigkeit und musikalische Integrität seien die beiden Prinzipien, nach denen die Band immer gelebt hat, schreibt der Club Vaudeville in einer Pressemitteilung. 1991 hat sich Dying Fetus zu einem der ersten extremen Death Metal/ Grindcore-Acts entwickelt, die aus dem Metal-Underground hervorgingen, schreibt der Veranstalter weiter. Die Band hat mittlerweile zahlreiche Studioalben veröffentlicht: Purification Through Violence (1996), Killing On Adrenaline (1998), Destroy the Opposition (2001), Stop At Nothing (2003), War Of Attrition (2007), Descend Into Depravity (2009) und Reign Supreme (2012). Im Jahr 2017 erschien das aktuelle Album Wrong One To Fuck With.