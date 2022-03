Duschgel in Pulverform: Lindauerin will mit ihrer Geschäftsidee dem Klima helfen

Rosalie Schmid ist in Lindau geboren, aufgewachsen und zur Schule gegangen. Ihren Abschluss hat die heute 28-Jährige am Kunstgymnasium BORG in Lauterach gemacht und Medienwissenschaften in Regensburg studiert. In großen Unternehmen hat sie berufliche Erfahrung im Eventmanagement und Marketing gesammelt. Seit 2020 ist sie Co-Gründerin des Less Waste Clubs. Die Produkte sind online unter www.lesswasteclub.de erhältlich, in Unverpacktläden und Konzept-Läden zu finden.