Durchwachsenes Wochenende für die Islanders

Licht und Schatten für die EV Lindau Islanders am sechsten und siebten Spieltag der Eishockey-Oberliga Süd. Während die Mannschaft von EVL-Headcoach Chris Stanley am Freitag den EHC Waldkraiburg mit 3:2 niederrang, zog sie zwei Tage später beim Gastspiel gegen die Bulls aus Sonthofen mit 5:2 den Kürzeren. Dennoch stehen die Lindauer nach dem Wochenende weiterhin auf Tabellenrang sieben.

Es war ein hartes Stück Arbeit, das die Islanders am späten Freitagabend im Heimspiel gegen die Löwen aus Waldkraiburg zu verrichten hatten, ehe der hauchdünne 3:2-Sieg (1:0, 0:2, 1:0, 1:0) unter Dach und Fach gebracht war. Entsprechend groß war die Freude bei den Fans und Verantwortlichen nach dem dritten Sieg in Folge. Ein fröhliches Abklatschen auf und neben dem Eis, die obligate Ehrenrunde – und einige Einlagen von Anthony Calabrese, der mit seinem Treffer in der Overtime den Lindauern zwei wichtige Punkte bescherte.

Im ausgeglichenen, ersten Drittel war es Andreas Farny, der nach 13 Minuten zum 1:0 traf. Herrlich umkurvte der EVL-Stürmer Korbinian Sertl und schob den Puck gefühlvoll unter dem Ellbogenschoner des Gästegoalies zur Führung. geriet der Spielfluss der Islanders im zweiten Drittel ins Stocken.

Die Löwen aus Waldkraiburg kamen fokussiert aus der Kabine und drehten binnen fünf Minuten zunächst die Partie. Erst glich Tomas Rousek in einer unübersichtlichen Situation vor dem Gehäuse von EVL-Keeper David Zaboloty aus, wenig später markierte EHC-Kapitän Daniel Hämmerle die 2:1-Führung der Gäste aus Oberbayern.

Traumkombination zum 2:2

Lange lief die Mannschaft danach dem Rückstand hinterher und konnte eine zwischenzeitliche doppelte Überzahl nicht nutzen. Dann erhöhten die Lindauer im Schlussdrittel weiter den Druck und belohnten sich schließlich mit dem Ausgleichstreffer. Eine Traumkombination über Dominik Ochmann und Santeri Ovaska schloss Simon Klingler zum hochverdienten 2:2 ab (52.).

Nachdem die Islanders eine Überzahlsituation in die Verlängerung hinübernahmen, diese jedoch zunächst nicht verwerten konnten, schlug schließlich die Stunde von Anthony Calabrese. Der Lindauer Importspieler befand sich an der eigenen Blauen Linie, als Waldkraiburgs Petr Gulda ausrutschte, nahm den Puck auf, raste alleine auf EHC-Goalie Korbinian Sertl zu und hämmerte den Puck zum 3:2-Endstand in die Maschen.

Lange Mienen hingegen bei den Gästen aus Waldkraiburg, die dicht vor dem ersten Saisonsieg standen. Entsprechend enttäuscht zeigte sich Waldkraiburgs Headcoach Thomas Vogl in der anschließenden Pressekonferenz im Eisstüble über die knappe Auswärtsniederlage. Absolut entspannt dagegen wirkte Chris Stanley: „Ich bin wirklich happy. Wir sind auf dem richtigen Weg.“

Nachdem, zeitgleich zum Heimerfolg der Islanders über die Löwen aus der Industriestadt, der ERC Sonthofen im Allgäuderby bei den Memminger Indians mit 0:4 die Segel streichen musste, war aufseiten der Lindauer Eishockeyfreunde die Hoffnung groß, mit einem nächsten Sieg am Sonntag bei den Bulls die kleine Erfolgsserie fortsetzen zu können. Doch sollte es anders kommen, als gewünscht. Zwei Drittel lang konnten die Gäste vom Bodensee im prestigeträchtigen Süd-Duell der Oberliga gut mithalten und zweimal – durch Jan Hammerbauer und Anthony Calabrese – in Führung gehen. Doch nach 36 gespielten Minuten wendete sich das Blatt gegen den EVL. Und am Ende fuhr Sonthofen mit 5:2 (1:1, 1:1, 2:0) Saisonsieg Nummer 2 ein.