Durchwachsene Bilanz des Regionalteams Westallgäu

Vergangen Sonntag hat das Regionalteam Westallgäu das erste Slalomrennen der Rennserie Lena-Weiss-Cup am Schwandlift in Thalkirchdorf ausgerichtet. Nachdem am Samstag der geplante Riesenslalom am Oberjoch vor Ort abgesagt werden musste, warf das Organisationsteam um Rennleiter Herbert Hörburger all seine Erfahrung und seinen Optimismus in die Waagschale, damit die jungen Athleten an diesem Winterwochenende – trotz der widrigen Wetterbedingungen – doch noch an den Start gehen konnten.

Unter Aufbietung von zahlreichen freiwilligen Helfern bei Zeitnahme, Auf- und Abbau, Verpflegung, Startnummernausgabe sowie Torrichter klappte die Organisation sehr gut, auch wenn am Ende des Tages viele erschöpft waren.

Bei immer stärker werdendem Schneefall und schlechter Sicht steckten Kurssetzer Svenja Hujara und Herbert Hörburger zwei faire Kurse mit je 52 Toren sowie 49 beziehungsweise 50 Richtungsänderungen, die die Buben und Mädchen im Wechsel durchfahren mussten.

Am Ende standen bei der Altersklasse U16 bekannte Namen ganz oben auf dem Treppchen: Kiara Klug vom SC Kempten gewann bei den Mädchen, bei den Buben gab es mit Silvan Veit vom SC Rettenberg und Fabian Endras vom SK Nesselwang gleich zwei Sieger. In der Klasse U14 erfuhren Rosalie Kotz vom SC Sonthofen sowie Christian Siegwolf vom SC Oberstdorf die schnellsten Slalomzeiten.

Die Bilanz der Westallgäuer kann man als durchwachsen bezeichnen, obwohl mit Lennart Jauch vom TSV Gestratz ein Kaderathlet als Drittplatzierter auf dem Stockerl der U14 stand. Auch Susanna Roth (SV Maierhöfen-Grünenbach) erreichte einen guten sechsten Platz.

Paula Veit und Severin Bernhard (beide SCB Lindau) wurden jeweils Achte ihrer Altersklasse, Elena Nausester vom SC Oberstaufen kam auf Rang elf. Einzig Flores Jall vom SC Scheidegg als Neuntplatzierter und Kim-Noah Dehn vom TSV Gestratz, der Elfter wurde, konnten in der U14 ihre Punkte verbessern.

Im zweiten Lauf ausgeschieden

Noch nach dem ersten Durchgang hatten Viktoria Lummer sowie Willi Wilfer und Nemo Bauer gute Aussichten auf vordere Platzierungen. Allerdings konnten die drei Nachwuchsläufer ihren zweiten Durchgang allesamt nicht beenden.

Auch Jessica Schmidt, Annika Koros sowie Ferdinand Ballerstedt und Alexander Kümmerlen fielen aus oder wurden disqualifiziert. Schlussendlich konnten sich von den 92 Startern lediglich 57 in die Ergebnisliste des Slalomwettbewerbs eintragen – was einer Ausfallquote von 38 Prozent entspricht.

Am Wochenende 19./20. Januar verschlägt es die jungen Sportler vom Regionalteam dann in alle Richtungen. Während Viktoria Lummer und Willi Wilfer zum Deutschen Schülercup der U16 in den Schwarzwald reisen, geht es für Lennart Jauch, Susanna Roth und Nemo Bauer zur U14-Wertung desselben Wettbewerbs nach Rupolding.

Der Großteil der restlichen jungen Skiläuferinnen und -läufer des Westallgäuer Regionalteams startet entweder beim Parallelslalom der Bayernliga am Tegelberg oder beim Großen Kreiscup, der in Thalkirchdorf ausgetragen wird.