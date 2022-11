Durchstart beim Naturheilverein Bodensee

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach der lähmenden Corona-Zeit, die auch für einen gemeinnützigen Verein eine Herausforderung war, weht im Naturheilverein Bodensee ein anderer Wind: Erstmals präsentierte sich der Verein in Friedrichshafen auf den Gesundheitstagen und konnte dort neue Mitglieder gewinnen. Kurz vorher wurde die Website neu erstellt sowie zusätzlich zur Facebook-Gruppe auch ein Instagram-Account eingerichtet.

Aktuell finden die Vorstandssitzungen eng getaktet statt, denn es steht ein Ereignis bevor: Vom 15. bis 16. April 2023 wird es wieder die vom Naturheilverein organisierten „Naturheiltage“ geben. Dafür wurde das Dorfgemeinschaftshaus in Deuchelried bei Wangen gewählt. Die Aussteller werden vorrangig unter den Mitgliedern zu finden sein. Sie erhalten auf die Standmiete einen Nachlass. Sind dann noch Plätze frei, stehen diese auch Unternehmen zur Verfügung, die noch nicht Mitglied sind, doch die sich mit dem Naturheilverein verbunden fühlen. Es wird wieder eine spannende Auswahl an Gesundheitsvorträgen geben, deren Besuch mit dem Eintritt (der bei 5 Euro pro Tag liegt / Mitglieder frei) abgegolten ist. Jede Eintrittskarte nimmt an einer großen Verlosung teil, die am Sonntagnachmittag stattfindet. Es gibt super Preise, die dem Einen oder Anderen in dieser schwierigen Zeit sicher gut tun werden.

Für Mitglieder und Interessenten lohnt sich ein Blick auf die neue Website. Sie finden dort ein Therapeuten- und Berater-Verzeichnis, Blog Artikel über Gesundheitsthemen mit hilfreichen Tipps und Termine für Online- und Präsenz-Veranstaltungen, die die Mitglieder anbieten. Weiterhin steht der Mitgliedsantrag als PDF zur Verfügung: www.naturheilverein-bodensee.com