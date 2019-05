Am 30. Mai geht es mit schönster Aussicht durch Wald und Feld zum Bodensee: Schattige Waldwege, bunte Blumenwiesen, Vogelgezwitscher im Ohr, und immer wieder atemberaubende Blicke auf den Bodensee und in die Berge erleben: das ist der Lindauer Wandertag. Er ist laut Pressemitteilung des städtischen Kulturamts eine Institution in Lindau und bietet traditionell am Feiertag Christi Himmelfahrt, dem Vatertag, ein Erlebnis für die ganze Familie. Und die Gelegenheit, das reizvolle Lindauer Hinterland immer wieder neu zu entdecken.

Start ist in diesem Jahr in Unterreitnau an der Bushaltestelle. Das Ziel ist erstmals das Ufer des Kleinen Sees, am Therese-von-Bayern-Platz, bei der neuen Lindauer Inselhalle. Auf zwei unterschiedlich langen Routen erwandern die Teilnehmer die Umgebung und entdecken auf ihrer Wanderschaft reizvolle Wege, die sie garantiert noch nie gegangen sind.

Der Lindauer Wandertag hat übrigens das Schwabenalter erreicht. Er findet zum 40. Mal statt und die Familien laufen ihn mittlerweile teilweise mit vier Generationen mit – vom Kleinkind bis zum Uropa, denn es gibt ja extra eine kürzere Route, die Kinder und Senioren super bewältigen können, und die sogar mit Kinderwagen oder Rollstuhl befahrbar ist. Die Weichen für das beliebte sportliche Großereignis stellt das Team des Lindauer Kulturamts, zusammen mit dem Ortsverband Lindau des Technischen Hilfswerks (THW) und den Garten- und Tiefbaubetrieben GTL. Sie wählen die Strecke aus. Wandern sie ab. Beschildern die beiden Routen für den Wandertag. Sorgen für Sicherheit auf dem Weg und das leibliche Wohl am Ziel.

Ein Jubiläumsgeschenk gleich zu Beginn: Vom ZUP aus bringt im Halbstundentakt, von 7.20 bis 12.20 Uhr, ein Gratis- Busshuttle die Wanderer zum Starthäuschen in Unterreitnau, wo sie von Mitarbeitern der Stadt Lindau ihre Wanderkarte mit detaillierter Routenbeschreibung erhalten.

Start in Unterreitnau

Los geht es für alle Teilnehmer gut ausgeschildert also in Unterreitnau. Die Wanderer der kürzeren Route biegen circa 300 Meter unterhalb des Starthäuschens links ab in Richtung Bruggach, und wandern am Reitstall vorbei auf den Taubenberg. Selbst wer einen Kinderwagen oder einen Rollstuhl schiebt, ist auf dieser Route gut aufgehoben.

Die Wanderer der langen Route zweigen vor der Kirche rechts ab Richtung Bechtersweiler, auf einen asphaltierten Fußweg. Über das Landhotel Martinsmühle, den Kontrollpunkt der langen Route am ehemaligen Gasthaus „Traube“ in Bechtersweiler, über einen romantischen Holzsteg über das Bächlein Nonnenbach, geht es, begleitet von Vogelgezwitscher, durch Obsthaine und über Feldwege weiter über kleine Anhöhen mit wunderbarer Sicht auf den See und in die Berge Richtung Bodolz und Bettnau bis zum Aussichtspunkt Hermannsberg. Bei trockenem Wetter hält Pfarrer Matthias Vogt um 10.30 Uhr an diesem herrlichen Ort eine 15- bis 20-minütige Andacht ab. Alle Wanderer sind dazu herzlich eingeladen.

Vom Hermannsberg führt ein kurzer Ziehweg auf die Straße Richtung Hoyerberg. An dieser Straße treffen die große Route und die kleine Route zusammen. Beide Gruppen genießen den faszinierenden Panoramablick, der als einer der schönsten am Bodensee überhaupt gilt. Über Giebelbachstraße, Aeschacher Ufer und Bahndamm geht es später am Kleinen See entlang zum Therese-von-Bayern-Platz, dem Rastplatz an der Lindauer Inselhalle. Das Ziel ist erreicht. Die Teilnehmer werden mit Musik begrüßt, und von der Küchenmannschaft des THW mit Speis und Trank verwöhnt. Und natürlich mit ihrem legendären Eintopf aus Gulaschkanone.