Duo spielt vielschichtig und eindrucksvoll

Es ist für die beiden eine Ehrensache gewesen, im Andenken an ihre vor einem Jahr verstorbene Schwägerin Angela Heilmann nach Lindau zu kommen und ein Konzert zu geben. Dass dies gleichzeitig ein Benefizkonzert für die Cavazzensanierung werden sollte, störte Anthony und Joseph Paratore nicht. Im Gegenteil: Heilmann war als Kulturamtsleiterin doch auch für das Stadtmuseum lange Jahre verantwortlich.

Für das Konzert hatten sich die beiden ein vielschichtiges, aber auch anspruchsvolles Programm ausgesucht: Von Rimski-Korsakow über Schubert und Chopin bis Milhaud. Schon das erste war keine einfache Kost: Scheherazade von Nikolay Rimski-Korsakow, eine Orchestersuite, als solche auch leidlich bekannt, hier aber als Bearbeitung des Komponisten selbst für Klavier zu vier Händen und die letzte Komposition, die Heilmann in ihrem letzten Konzert gehört hat.

Bei derartigen Bearbeitungen stellte sich regelmäßig die Frage: was ist besser, die Klavierfassung oder die Orchesterversion? Beispiele gab es genug: die Ungarischen Tänze von Brahms oder die Große Fuge von Ludwig van Beethoven, die für Streichquartett und für Klavier zu vier Händen existiert. Selbst das fulminante „Sacre du Printemps“ von Strawinsky gibt es als vierhändiges Werk, das vor der Orchesterfassung komponiert worden war.

Auch für einen legendären Arrangeur wie die Rimski-Korsakow war es nicht einfach, diese orchestrale Klangvielfalt in einen Flügel hineinzupressen. Es ist die Abstraktion des Klanges, reduziert auf den Klavierklang zwar sehr reizvoll, es kommen ganz andere Nuancen hervor, die im Orchester eher untergehen, vergleichbar mit Farb- oder Schwarz-Weiß-Fotografie.

Mit der sensiblen und feinfühligen Art, wie die beiden Paratores an die Scheherazade herangingen, dürften die meisten Zuhörer aber besänftigt gewesen sein, wäre da nicht der fürchterlich verstimmte Diskant des Flügels gewesen, der die Fußnägel zum Aufrollen animierte. Pech für den Klavierspieler, denn für die Intonation des Instrumentes kann er nichts, möglicherweise haben Hitze und Luftfeuchtigkeit hier den Wohlklang erfolgreich sabotiert und böse Erinnerungen an das Glockenspiel neben dem Rathaus wachwerden lassen.

Heilmanns Lieblingsstücke

Nicht nur hier, auch an einigen anderen Stellen zeigte die Klavierfassung einige Schwächen gegenüber des Orchesters, letzteres kann unendlich lange Klangteppiche zaubern, was mit der einmal angeschlagenen Saite eines Flügels naturgemäß nicht geht. Trotzalledem war es eine überaus reizvolle Erfahrung, diese sinfonische Dichtung auf dem Klavier zu erleben.

Die Diskussion um Original oder Bearbeitung kann trefflich fortgeführt werden nach der Bearbeitung für zwei Klaviere von Frederic Chopins Klaviersonate Nr. 2 b-moll durch Camille Saint-Saens. Das bekannteste dieser Sonate ist sicher der Trauermarsch, der dritte Satz, der vor der Sonate bereits existierte, weniger bekannt ist, dass diese Sonate in der Musikliteratur als eines von ganz wenigen Werken aufgeführt ist, in dem alle Sätze in Moll gehalten sind. Das daraus resultierende Drama, das sich durch die Sonate hindurchzieht und im Trauermarsch einen Höhepunkt findet und mit einem themen- und akkordlosen Finale endet, das so gut wie keine Akzente bietet, wird durch die Bearbeitung für zwei Klaviere noch wuchtiger, aber auch etwas schwerfälliger. Dies kann aber nicht den Pianisten angekreidet werden, das liegt in der Natur der Sache. Allerdings, im dritten Satz lohnt sich die Ausweitung des Notenmaterials auf zwei Klaviere durchaus.

Sehr viel filigraner war dagegen Franz Schuberts Fantasie f-Moll für Klavier vierhändig. Hier ist den Pianisten im positiven Sinne anzukreiden, wie gefühlvoll, aber zum rechten Zeitpunkt auch beherzt sie zupacken können. Eine Freude, hier zuhören zu dürfen, ebenso beim mitreißenden Scaramouche von Darius Milhaud. Eigentlich wird es viel zu selten aufgeführt, die einzelnen Sätze sind fast gassenhauertauglich, so auch die abschließende Brazileira in Form einer Samba, in die Milhaud seine Erfahrungen im Studium der Musik Brasiliens eingearbeitet hatte.

All diese Werke standen im engen Zusammenhang mit Angela Heilmann, wie Winfried Hamann berichtet. Einige waren ihre Lieblingsstücke. Da hätten ihr garantiert auch die Zugaben von Manuel de Falla oder die Bearbeitung der Paratore-Brüder vom Finale des Carnevals der Tiere sehr gefallen, mindestens so wie dem begeisterten Publikum, das den Paratores einen überaus herzlichen Applaus bescherte.