Duo Paratore spielt im Theater auf

Werke wie Chopins b-Moll Sonate mit dem berühmten „Trauermarsch“ haben zu Angela Heilmanns Lieblingsstücken gehört. Den Wunsch jedoch, sie einmal in der Bearbeitung von Saint-Saëns zu hören, konnte sie sich zumindest in Lindau nicht mehr erfüllen – insofern handelt es sich nun um eine posthume Aufführung. Erfreuen konnte sich die ehemalige Kulturamtsleiterin allerdings noch an der Klavier-Version der „Scheherazade“, die Rimsky-Korsakov selbst bearbeitet hat. Es war die letzte Komposition, die sie noch kurz vor ihrem Tod in einem öffentlichen Konzert gehört hat. Dass Schubert stets zu ihren musikalischen Hausgöttern gehörte, ist bekannt. Und diejenigen, die Angela Heilmann kannten, wissen, dass ein Stück wie „Scaramouche“ zu ihrer Lebenshaltung passt: es verkörpert Lebensfreude und Vitalität.

Positive Pressestimmen, mitunter überragende Kritiken, gibt es dort, wo Brüder Paratore gastieren. Anthony und Joseph gehören mit ihrem Können seit langem zu den führenden Klavierduos der Welt, wie es in der Ankündigung des Veranstalters heißt.

Das Programm: Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade, op. 35 (1 Klavier/4 Hände) Frédéric Chopin: Klaviersonate Nr. 2 in b-Moll, op. 35 (2 Klaviere; Bearbeitung: Camille Saint-Saëns) Franz Schubert: Fantasie in f-Moll, D.940 (1 Klavier/4 Hände) Darius Milhaud: Scaramouche, op. 165 b (zwei Klaviere); Mit: Anthony und Joseph Paratore