DSV-Skitty-Cup: Alle Lindauer Rennläufer schaffen es ins Ziel

Die Nachwuchs-Skirennläufer des Skiclubs Bodensee Lindau haben erfolgreich am diesjährigen DSV-Skitty-Cup teilgenommen. Für die beiden Lindauer Elisa und Philipp Uitz sprangen sogar Podestplätze heraus. Alle anderen SCB-Sportler durften sich zumindest über die Ankunft im Ziel freuen.

Mit elf Rennläufern war der SCB Lindau am Sonntag, 13. Februar, in Fischen im Allgäu am Stinesser Lift vertreten. Platz vier in ihrer jeweiligen Altersklasse belegten Philipp Uitz (Jahrgang (JG) 2015) und Sophie Reck (JG 2013). Der fünfte Rang bei den Mädchen ging an Amelie Obenaus (JG 2015) und Elisa Uitz (JG 2013) sowie bei den Jungs an Henri Mrugowski (JG 2015). Auf Platz sechs landete Philipp Obenaus (JG 2012). Ebenfalls erfolgreich ins Ziel schafften es aus dem Jahrgang 2015 Luisa Mesmer und Jona Gruzlak und Fiona Wagner, Gustav Masur und Tom Achberger aus dem Jahrgang 2014.

Elisa und Philipp Uitz auf dem Podium

Einmal Skitty-Cup-Luft geschnuppert, vertraten Elisa und Philipp Uitz den SCB Lindau bei zwei weiteren Veranstaltungen der Serie. In Unterammergau am Sonntag, 27. Februar, steigerte sich Philipp Uitz auf den dritten Platz. Eine Woche später beim Skitty-Cup-Finale in Seibelseckle fuhr er zweimal auf Rang zwei. Seine Schwester Elisa belegte in Unterammergau den fünften Platz und schaffte es in Seibelseckle auf die Plätze drei und zwei.

Die Rennserie bestand aus neun Wettkämpfen und wurde von Januar bis März 2022 in Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen organisiert. Gefahren wurde jeweils ein Parallelslalom mit zwei Durchgängen. Mitmachen durften alle skibegeisterten Kinder zwischen 6 und 9 Jahren.