DSV-Schülerpunkterennen: Alessia Reck vom SCB Lindau schafft es aufs Podest

Am alpinen Trainingszentrum Allgäu (ATA) am Oberjoch haben sich am vergangenen Wochenende die alpinen Rennläufer der U14 und U16 in zwei DSV-Schülerpunkterennen gemessen. Auch das Regionalteam Weställgäu mit seinen alpinen Rennläufern unter Trainer Herbert Hörburger war am Start. Bei sehr guten äußeren Bedingungen konnten alle Wettbewerbe – organisiert durch den Förderverein Allgäu beziehungsweise den SC Hindelang – durchgeführt werden.

Ziemlich erfolgreich schnitt dabei Magnus Fäßler vom SC Scheidegg ab. In der U16 schaffte er es sowohl am Samstag im Riesenslalom als auch am Sonntag im Slalom aufs Podest: Auf einen dritten Rang folgte ein zweiter Platz. Ebenfalls über Rang zwei durfte sich Alessia Reck vom SCB Lindau freuen. Diese Platzierung erreichte sie beim Slalom am Sonntag in der U14 der Mädchen, beim Riesenslalom am Samstag kam sie dagegen nur als Vierte ins Ziel.

Gute Platzierungen für weitere Lindauerinnen

Ansonsten fuhr keiner der Teilnehmer vom Regionalteam Westallgäu auf das Podest. David Ortlieb vom SC Lindenberg, der in dieser Saison wie Fäßler im Kader des Allgäuer Sportverbands fährt, landete bei den Buben U14 an beiden Tagen auf dem fünften Gesamtrang. Bei den Mädchen der U14 belegte Klara Ortlieb (SC Lindenberg) einmal den vierten und einmal den fünften Platz. Vreni Fischer (TSV Gestratz) wurde Sechste und Fünfte. Beim Riesenslalom belegten Lea Bauer und Maxima Wiessner (beide SCB Lindau) den sechsten und siebten Rang. Einen Tag später kam Wiessner im Slalom auf Platz elf. Im Jahrgang 2008 war unter anderem Lilly Straub (5., TSV Heimenkirch) besser.

Gute Platzierungen gab es für die Mädchen der U16: Hannah Tschada und Giulia Stolze (beide SCB Lindau) erreichten Rang vier und Rang sechs. Selina Stadler (RG Weiler-Simmerberg) freute sich über Platz acht, nachdem sie am Vortag nur 13. wurde. Stadlers Vereinskollegin Jessica Schmidt landete im Riesenslalom auf Rang sechs. In der U16 der Buben schafften es Kim Noah und Jonas Dehn (beide TSV Gestratz) beim Riesenslalom auf die Plätze sieben und acht.

Kommendes Wochenende finden in Lenggries die bayerischen Schülermeisterschaften statt. Hierzu sind Magnus Fäßler und Kim Noah Dehn nominiert worden.