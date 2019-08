Ds Smartphone ist bei „Religions for Peace“ allgegenwärtig

Nicht nur die Jugenddelegierten von „Religions for Peace“ haben sie ständig in den Händen. Auch die meisten der älteren Religionsvertreter nutzen ihre Smartphones, um zu fotografieren, zu filmen, zu twittern und zu posten. So bleiben sie während der Welttagung mit ihren Heimatländern, aber auch mit anderen Tagungsteilnehmern verbunden und tragen den „Spirit of Lindau“ in die Welt hinaus. Kaum ein Lindauer, der auf der Insel nicht schon gefragt wurde, ober er Teilnehmer vor einem prägnangten Gebäude fotografiert. Und auch Stammesälteste indigener Völker stellen sich gern für ein Erinnerungsselfie zur Verfügung. In dieser Hinsicht zeigen sich die Religionsvertreter in Lindau also nicht verstaubt sondern top modern.

Foto: Christian Flemming