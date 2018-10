Drum Stars trommeln in der Inselhalle

Die Drum Stars machen Musik, die außergewöhnlich, kraftvoll, laut ist - und durch die präzise Ausführung dennoch in absoluter Harmonie zueinander steht. Am 6. Februar 2019 kommen die fünf Männer mit ihrer Percussion-Show in die Inselhalle Lindau. Sie überzeugen mit Schnelligkeit und Perfektion, heißt es in einer Ankündigung.

Dass Dinge voller Leben sind, verdeutlichen die fünf Profi-Schlagzeuger eindrucksvoll mit dem Einsatz höchst unkonventioneller Instrumente: Tonnen, Fässer, Wassertrommeln, Klangrohre, LED-Drums und sogar ein klingendes Mini-Ufo sorgen für ein spannendes Konzerterlebnis. Mühelos wechseln sie aus pulsbeschleunigter Atmosphäre wieder in ruhige, melodiöse Stücke auf dem Marimba oder Hang, heißt es weiter.

Es fällt schwer, diese Show in Worte zu fassen. Greifbar ist sie nur live. Die Zuschauer erleben eine Darbietung, die mitreißend ist und niemanden still sitzen lässt. Mit einer gelungenen Mischung aus Trommelkunst, Unterhaltung und Lichteffekten präsentieren sie eine Percussion-Show für alle Altersgruppen.

Alle Mitglieder der Drum Stars sind erfahrene Profimusiker, die mit vielen bekannten Künstlern der deutschen und internationalen Musikszene zusammen gearbeitet haben. Weltweit sind die Drum Stars auf Tour und begeistern ihr Publikum, treten aber auch mit ihrer Show privat bei Firmenevents und Veranstaltungen auf.