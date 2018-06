Drum-Stars bieten Erlebnis für Augen und Ohren

Sie schlagen auf alles ein, was man sich vorstellen oder eben gar nicht vorstellen kann und begeistern damit ihr Publikum: Die Drum-Stars aus dem Münchner Raum haben im Lindauer Stadttheater getrommelt.

Was kann man tun, um den Nachwuchs für eine Weile das Mobiltelefon vergessen zu lassen? Am besten, man packt die Kinder ein und nimmt sie mit zu einem Konzert der Drum-Stars. Denn so ziemlich die einzigen, die ihre mit Handy bewaffnete Hand in die Höhe streckten, waren Zuhörer älteren Semesters. Den Kindern selbst war die Begeisterung ins Gesicht geschrieben über das, was sich ihnen da in der realen Welt darbot. Das Strahlen ließ auch nach dem Konzert nicht nach, als die meisten von ihnen mit roten Trommelstöcken nach Hause gingen, die sie als Andenken kaufen konnten.

Das erinnert an die Konzerte der Ersten Allgemeinen Verunsicherung, zu denen so viele Kinder mitkamen, dass die Konzerte oftmals schon am Spätnachmittag starteten. Allerdings, wirklich kindgerecht sind – beziehungsweise waren – weder die einen noch die anderen. Auch die Drum-Stars machen Musik für alle Altersschichten und die waren auch im Stadttheater vertreten. Und es geschieht selten, dass sich alle einig sind, diesmal jedoch gab es keine Zweifel. Spätestens im zweiten Teil waren sie von den fünf Schlagzeugern in den Bann gezogen, gleichermaßen fasziniert vom akustischen Erleben und von der Optik, wie die Schlagzeuger, die großteils aus dem Münchner Raum stammen, ihre Musik verpacken.

Eine CD braucht da kein Mensch, das wissen sie offensichtlich, daher gibt es auch keine zu kaufen. Wenn schon, dann finden DVDs Abnehmer, denn Optik und Klangerlebnis gehören zusammen, das eine ohne das andere funktioniert nicht.

Bis das Wasser empor spritzt

Man stelle sich nur vor, man könne beispielsweise die Wassertrommeln nur hören und nicht die Fontänen sehen, die da empor spritzen. Es ginge das klangliche Erlebnis vollkommen gleichgültig zum einen Ohr rein und sofort zum anderen hinaus, wenn die fünf zwei Klappleitern samt Alulatte zum Klingen bringen und dabei nicht zu sehen wären. Ganz zu schweigen, wenn mit Plastikrohren auf Metallrohre und Trommeln eingeschlagen wird, und das wohl koordiniert, denn da machen die Drum-Stars einen akustischen Spaziergang durch die Welt der klassischen Musik.

Auch die komischen Seiten der Drum-Stars gingen völlig unter, wenn sie nur zu hören wären. Da wäre eine Szene an einer Bushaltestelle, die in einer Perkussionnummer unter anderem mit Schirmen gipfelt. Da ausschließlich Trommeln und Lichteffekte auf Dauer langweilig werden könnten, haben die Drum-Stars auch eine Reihe von Stücken mit Musik unterlegt. Das geht so weit, dass sie auch singen, so „Das Haus am See“, was nicht bei allen vollen Anklang fand. So meinte eine Zuschauerin: „Die haben mir mein Lieblingslied verhunzt“, stand aber mit ihrer Meinung relativ einsam da. Zugegeben, die Stärke der Drum-Stars liegt eindeutig im perkussiven Bereich. Das haben sie im Stadttheater bewiesen und hoffen, wiederkommen zu dürfen. Denn offensichtlich hatten auch sie ihren Spaß, einerseits im Theater, andererseits mit dem Publikum, aus dem noch einige bei den Zugaben ebenfalls mittrommeln durften.