Drogentest bei Autofahrerin schlägt an

In der Bregenzer Straße ist am Mittwochabend eine 22-jährige Autofahrerin kontrolliert worden. Sie zeigte dem Polizeibericht zufolge einige Auffälligkeiten und ein Drogentest schlug positiv an. Außerdem ergab eine nähere Überprüfung, dass ihr der Führerschein bereits Mitte letzten Jahres entzogen worden war. Letztlich fand sich noch eine kleine Menge Rauschgift ihn ihrem Fahrzeug. Die junge Frau wird sich nun wegen dem Besitz der Betäubungsmittel, der Fahrt unter Drogeneinfluss und dem Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.