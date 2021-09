Drogenfund bei Touristen-Pärchen führt zum Dealer

Weil Lindauer Grenzpolizisten ein Touristen-Pärchen aufgefallen ist, hat die Polizei in Nordbayern einen Dealer geschnappt. Folge für das Pärchen: Sie mussten ihr Auto stehenlassen.

Fahndern der Grenzpolizei ist am Dienstagmittag ein Auto aus dem Raum Nordbayern, in dem ein junges Paar saß. Eine erste Kontrolle und Befragung verlief laut Polizeibericht unverdächtig, denn die beiden konnten nachweisen, dass sie in einem Lindauer Hotel übernachtet hatten.

Bei dem Gespräch fiel der 26-Jährige jedoch durch drogentypische Ausfallerscheinungen auf. Einen Drogenkonsum oder gar einen Besitz von Betäubungsmitteln verneinte das Pärchen.

Das wollten die Polizisten aber genauer wissen und durchsuchten deshalb das Gepäck. Dort fanden die Beamten sehr schnell insgesamt 20 Gramm Amphetamin, dessen gemeinschaftlichen Besitz sie dem Paar nachweisen konnten. Die beiden gaben schließlich zu, dass sie am Morgen im Hotelzimmer Drogen genommen hatten.

31-Jähriger hat keinen Führerschein

Eine Blutentnahme bei der Fahrerin war die unmittelbare Folge, die auch dazu geführt hat, dass die beiden nicht mit dem Auto weiterfahren durften.

Denn der 31-jährige Lebensgefährte hat seinen Führerschein aufgrund einschlägiger Straftaten bereits abgeben müssen. Gegen ihn liegt eine behördliche Entziehung der Fahrerlaubnis vor.

Nach Einschaltung der Staatsanwaltschaft Kempten hat der zuständige Richter eine Wohnungsdurchsuchung bei dem Paar angeordnet. Diese wurde umgehend durch Polizisten in Nordbayern durchgeführt, die in der Wohnung rund 30 Gramm Amphetamin fanden. Dieses war zum Teil in der Tiefkühltruhe versteckt.

Polizei durchsucht Wohnung des Dealers

Nach Auswertung aller Erkenntnisse und nach den Vernehmungen hatte die Polizei Hinweise auf den dortigen Dealer. Nach Einbeziehung der Staatsanwaltschaft und der örtlich zuständigen Polizeidienststelle in Nordbayern öffneten und durchsuchten Beamte auch dessen Wohnung.

Die Polizei fand bei dem 30-jährigen Dealer ebenfalls Amphetamin, LSD Trips, Ecstasy-Tabletten, Marihuana, Streckmittel sowie verschiedene verschreibungspflichtige Medikamente der Drogenszene. Neben dem aufgefundenen Betäubungsmittel stellte die Polizei noch Verkaufsutensilien sowie Speichermedien und Bargeld in typischer Stückelung sicher.

Das Pärchen konnte nach Ende der Sachbearbeitung am Dienstagabend zu Fuß und mit öffentlichen Verkehrsmitteln seinen Ausflug fortsetzen.