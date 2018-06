Dritter Poller an der Lindenschanze war ein kurzer Spaß

Die Stadt wird keinen weiteren Poller am Radweg bei der Lindenschanze aufstellen. Das teilt Patricia Herpich von der Pressestelle auf Anfrage der LZ mit.

Wie berichtet, hatten Autos auf dem ehemaligen Bolzplatz am Sina-Kinkelin-Platz geparkt. Das hatte LZ-Leser gestört, weil direkt nebenan ein Spielplatz ist. Sie forderten, den Radweg mit Pollern für Autos zu sperren. Am Wochenende standen dann dort tatsächlich drei anstelle von zwei Pollern. „Den zusätzlichen Poller stellen wir nur bei Großveranstaltungen auf, wenn viele Autos auf die Insel kommen“, sagt Herpich. Denn Radfahrerkönnten sich an Pollern leicht verletzen. Der Zusatz-Poller ist mittlerweile wieder abgebaut, Autos können wieder auf den Bolzplatz fahren. Dessen Zaun und Tore hatte die Stadt abbauen lassen, als Bäume für den Bau der neuen Tierschbrücke gefällt werden mussten. Ihn jetzt wieder aufzubauen ist laut Presseprecher Jürgen Widmer zu teuer. Denn im Herbst beginnen die Bauarbeiten für die neue Brücke. Laut Widmer wird es aber an anderer Stelle bald einen neuen Bolzplatz geben.