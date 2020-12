Dritter Fall innerhalb weniger Wochen: Zoll stoppt Sportwagenschmuggler

Bereits das dritte Mal innerhalb weniger Wochen haben Zöllner einen Sportwagenschmuggel aufgedeckt. Am Dienstagabend stoppten die Beamten auf der Autobahn 96 bei Lindau einen 25-jährigen Ungarn. Dieser hatte einen Mercedes AMG aus der Schweiz geladen. Dieser sollte angeblich zur Reparatur nach Ungarn gebracht werden – die erforderlichen Zollpapiere hatte der Mann nicht. Deshalb leiteten die Beamten gegen den Fahrer ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ein und erhoben rund 25 000 Euro Einfuhrabgaben. Hinzu kamen 7360 Euro Sicherheitsleistung für die zu erwartende Strafe. Wie der Zoll mitteilt, wird das Fahrzeug sichergestellt, bis die Abgaben bezahlt sind.

Damit handelt es sich um den dritten Fall von Sportwagenschmuggel aus der Schweiz innerhalb weniger Wochen. Zuvor sollten ein Porsche sowie ein Ferrari ebenfalls zu Reparaturen nach Osteuropa gebracht werden. Der Zoll teilt mit, dass Personen, die nicht in der EU ansässig sind, verpflichtet sind, die Einfuhr von Waren aus einem Nicht-EU-Staat beim Zoll anzumelden. Dies gelte auch für im Drittstaat zugelassene Fahrzeuge, wenn sie nicht vom Zulassungsinhaber selbst verwendet werden. Die Ermittlungen in den drei Fällen dauern an.