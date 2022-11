Dritter Bayerischer IPA Fachtag ein voller Erfolg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum dritten Mal veranstalteten die IPA-Verbindungsstellen Lindau, Neuburg/Do. und Erlangen den Bayerischen IPA-Fachtag. Die Verbindungsstellenleiter der Verbindungsstellen, Bernd Vaupel, Thomas Reindel und Marco Wölker konnten am Wochenende vom 27. bis 30. Oktober über 80 IPA-Freundinnen und Freunde, alle aktive Polizeikolleginnen und Kollegen, in Lindau begrüßen.

Neben den polizeilichen aktuellen Inhalten der Referate stand natürlich auch der Austausch unter den Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und den Referenten im Focus. Ganz im Sinne des Slogans der IPA, „Servo per Amikeco“, Dienen durch Freundschaft, wurden zahlreiche neue Kontakte unter den IPA-Freunden geknüpft. Am Samstag Morgen, um Neun Uhr, konnte dann Verbindungsstellenleiter Bernd Vaupel den Fachtag im Saal der Gemeinde St. Josef in Lindau begrüßen. Für die Fachbeiträge konnten Referenten aus den USA, England, Estland und Deutschland gewonnen werden. In seiner Eröffnungsrede bedankte sich Bernd Vaupel bei allen anwesenden Teilnehmern für ihr Kommen und bei den Mitgliedern der Verbindungsstelle für ihre Unterstützung. Der Vizepräsident der Bayerischen Landtages, Hr. MdL Thomas Gehring überbrachte die Grüße des BAyerischen Landtages. Assistant Chief Yogananda Pittman von der USA Capitol Police berichtete in ihrem eindrucksvollen Vortrag von den Geschehnissen des 6. Januar 2021, dem Sturm auf das Capitol in Washington. Chief Superintendent Kirsty Mead und Superintendent Robert Walls vom New Scottland Yard in London gaben einen Einblick in die aktuelle Lage über die Terroranschläge in London seit 2005 und den Aufbau und Maßnahmen des Scottland Yard zur Verhinderung weiterer Anschläge. Senior Chief Marit Abram von der Polizei Estland stellte den aktuellen Stand über die Digitalisierung bei der täglichen Polizeiarbeit dar. In Estland werden alle Personaldokumente von der Polizei ausgestellt, mit denen man über 5000 Formulare online ausfüllen und sogar von zu Hause aus seine Stimme bei einer Wahl abgeben kann. EKHK a.D. Klement Kreitmeier von der Bayerischen Polizei referierte über eine große Schadenslage, eine Explosion in einer Raffinerie 2017 in Vohburg bei Ingolstadt. Ein gelungener Fachtag und einzigartige Veranstaltung die Ihresgleichen sucht.