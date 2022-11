Dritte Mitgliederversammlung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

45 Mitglieder und Freunde der LAG folgten der Einladung der LAG und trafen sich am Dienstag, 8. November im Kolpinghaus Weiler zur dritten Mitgliederversammlung des Jahres.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Eric Ballerstedt sowie ein Grußwort der LEADER-Koordinatorin Veronika Hämmerle stellten Jasmin Sommerweiß und Katja Merx den Mitgliedern den LEADER Jahresbericht 2021/22 vor und informierten über durchgeführte Maßnahmen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit der LAG. Tobias Paintner, Bürgermeister des Markt Weiler-Simmerberg und Kassenprüfer des Vereins stellte die Ergebnisse der Rechnungsprüfung vor und empfahl den Mitgliedern die Entlastung der Vorstandschaft. Diese wurde einstimmig beschlossen.

Sechs Projektträger, die im Prozess der LES-Erstellung Projektideen zur zukünftigen regionalen Entwicklung der LAG einreichten, präsentierten anschließend ihre Projektansätze. Die Ideen umfassen Themen zu Agri-PV-Anlagen, Reaktivierung eines ehemaligen Energiewerkes, Radeln in der Natur, Westallgäuer Winterzauber, Klimaneutraler Rohstoffkreislauf sowie Dorfentwicklung Weiler. Im Nachgang zur Vorstellung standen die Redner den Mitgliedern für Diskussionen und Austausch zur Verfügung.

Mit dem Hinweis, diese Projektideen in zukünftigen, ab 2023 regelmäßig stattfindenden Arbeitsgruppen weiterzuverfolgen und zu entwickeln, wurde dieser Tagesordnungspunkt verabschiedet. Die LAG eruiert in den kommenden Wochen das Mitwirken der Mitglieder in den vier geplanten Arbeitsgruppen. Auch Nicht-Vereinsmitglieder sind herzlich eingeladen, sich in den Arbeitsgruppen zu beteiligen und die Entwicklung der Region voranzubringen. Anmelden können Sie sich unter info@wbf-mbh.de.

Am 25. November führt der Verein eine Exkursion zu drei LEADER-Projekten durch und lädt Mitglieder herzlich zu dieser Veranstaltung ein. Anmeldungen werden unter info@wbf-mbh.de oder tel. 08382-270550 entgegengenommen.

Wer sich intensiver über die Arbeit der LAG, aktuelle Termine sowie umgesetzte LEADER-Projekte in der Region informieren möchten, besucht die Homepage des Vereins: www.wbf-mbh.de