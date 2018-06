Dritte „Battle“, dritter Sieg für Veit Hemmeter

23 Crews hatten sich zur dritten „Battle“ der Bodenseemeisterschaft der Bootsklasse J70 in Bregenz getroffen. Zehn Wettfahrten wurden von Freitag bis Sonntag gesegelt. Und zum dritten Mal in diesem Jahr heißt der Sieger Veit Hemmeter. Der Lindauer, der bei der „Battle“ seit Jahresbeginn für den Bayerischen Yacht-Club startet, hatte sich im Frühjahr eine eigene J70 gekauft – der Bootstyp, auf dem auch die Segel-Bundesliga ausgetragen wird. Hemmeter segelte in Bregenz mit seiner Schwester Teresa, dem Olympia-erfahrenen Patrick Follmann und Sebastian Gastl. Am Freitag lag die Hemmeter-Crew noch punktgleich mit dem Team von Max Rieger vom WYC an zweiter Stelle, übernahm die Führung dann aber mit den Wettfahrten vom Samstag und Sonntag klar. Ein Laufsieg gelang Hemmeter am Sonntag, das schlechteste Ergebnis war ein vierter Platz – alles andere waren zweite und dritte Plätze. Mit zwei Streichern bei zehn Rennen kamen Hemmeter und Co. auf 17 Punkte und gewannen klar die Regatta. Zweite wurden die Segler um Rieger von WYC (28 Punkte), Dritte die Crew um Michael Quengler (35 Punkte) vom gastgebenden Yacht-Club Bregenz. Veit Hemmeter hat damit schon die dritte Battle gewonnen und führt klar in der Bodensee-Wertung. Auch bei den Battles in Lindau im April und in Langenargen gewann der 31-Jährige. (vg)