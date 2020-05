Dreister Diebstahl

Ein 32-jähriger Lindauer hat in einem Verbrauchermarkt in der Lagerhausstraße am Mittwochnachmittag gegen 15.45 Uhr eine 34-jährige Frau in ein Gespräch verwickelt. Während des Gesprächs entwendete der 32-Jährige laut Polizeibericht die Geldbörse der Dame. Als die Geschädigte den Diebstahl bemerkte, setzte sie die Kassiererin in Kenntnis von dem Verlust und verließ den Markt. Der 32-Jährige betrat etwa nach einer Viertelstunde wieder den Markt und wollte Wein und Zigaretten kaufen. Bezahlen wollte er mit der Debit-Karte der Dame. Die Kassiererin fragte nach, woher die Debit-Karte stamme. Der 32-Jährige meinte, dass die Karte seiner Tante gehören würde. Daraufhin meinte die Kassiererin, dass der 32-Jährige die Pin eingeben soll, die dieser jedoch nicht eingeben konnte. Der Täter bezahlte den Wein mit Kleingeld, die Zigaretten konnte er nicht bezahlen. Die Debit-Karte ließ er bei dem Einkaufsmarkt zurück und entfernte sich in Richtung Berliner Platz.