Dreister Dieb plündert Ladenkasse

Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagabend um 18 Uhr ein Ladengeschäft in der Lindauer Bindergasse betreten. Nachdem sich der Mann zunächst Schuhe zeigen ließ, verließ er das Geschäft. Nach kurzer Zeit kam er erneut zurück und verwickelte die Verkäuferin in ein Gespräch. Als die Verkäuferin daraufhin Ware aufräumte und sich dem Mann abwandte, nutzte dieser die Gelegenheit und entwendete 400 Euro aus der Kasse und flüchtete anschließend. Der Mann war 40 bis 45 Jahre alt, er trug eine grüne Wollmütze, war bekleidet mit einer dunklen Blouson-Jacke mit Fellkragen besetzt und sprach gebrochen Deutsch. Die Polizei Lindau bittet um Mithilfe. Wer Hinweise zur Tat oder zum Täter machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Lindau unter der Telefonnummer 083 82 / 91 00 zu melden.