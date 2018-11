Dreimal Heimrecht für TSV-Handballer

Vier Partien stehen den Lindauer Handballteams am Wochenende bevor. Drei davon finden zu Hause in der Dreifachhalle statt. Lediglich die männliche A-Jugend muss in Bad Saulgau antreten.

Diese startet am Samstag bereits um 10.30 Uhr in Bad Saulgau. Die junge Mannschaft um TSV-Trainer José Delgado möchte gegen den Tabellendritten glänzen und reist hoch motiviert an. Trotz der Niederlagen aus den vorherigen Partien ist die Moral der Lindauer Jungs laut Vorschau ungebrochen. Auch wenn sie als klarer Außenseiter ins Spiel gehen, wollen sie um jeden Preis Zählbares an den Bodensee mitnehmen.

Den Heimspieltag in Lindau eröffnen die Mädchen der weiblichen A-Jugend. Nach einer bitteren Niederlage gegen die HSG Lonsee Amstetten sind die Spielerinnen um Trainer Norbert Knechtel auf Wiedergutmachung aus. Der zu bezwingende Gegner ist der HCL Vogt, der punktgleich mit den Lindauer Mädchen auf Tabellenplatz drei verweilt. Anpfiff ist um 11.45 Uhr.

Im Anschluss dürfen die Mädchen der weiblichen C-Jugend ihr Können unter Beweis stellen. Um die zwei Punkte in Lindau zu behalten, muss die offensive Abwehr der Gäste aus Weingarten geknackt werden. Hierzu wurden im Training zahlreiche Varianten besprochen und Laufwege einstudiert. Darüber hinaus müssen die Mädchen des TSV-Trainergespanns Cinzia Priebe/Annelie Schäfler ihre bisherige Defensivleistung beibehalten, wollen sie gegen den Tabellenvorletzten keine Federn lassen. Anpfiff ist um 13.30 Uhr.

Trendwende im Blick

Nach einer kurzen Spielpause starten die Herren um 17.15 Uhr gegen den TS Dornbirn in ihre Partie. Nach den drei Niederlagen in den Auswärtsspielen hofft man nun, in eigener Halle das Ruder herumzureißen und endlich wieder Punkte aufs Lindauer Konto zu spülen.

Diese werden dringend benötigt, um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld nicht komplett zu verlieren. Doch die Aussichten auf das Spiel sind alles andere als rosig, da einige Spieler diesen Termin nicht wahrnehmen können. So startet die Mannschaft von TSV-Trainer Andreas Weidmann unterbesetzt in diese schwierige Partie. Nichtsdestotrotz werden die aufgestellten Akteure alles geben, um den aus der Kreisliga bekannten Kontrahenten die Punkte in eigener Halle abzunehmen.

Damit dies gelingt, müssen die Spieler Ballverluste im Angriff vermeiden. Denn die Dornbirner, deren Stärken im Umschaltspiel liegen, bestrafen solche Unsicherheiten sofort. Sollte man zu Hause gegen die Vorarlberger ins Hintertreffen gelangen, wird es extrem schwer, sich wieder nach vorne zu kämpfen. Umso wichtiger wird es für den TSV sein, von Anfang an konzentriert und mit der richtigen Einstellung ins Spiel zu gehen.