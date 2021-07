Dreiländerfahrt beim internationalen Tag der Schöpfung

In Bregenz, Lindau und Romanshorn befassen sich Christen am 4. September mit der Bedeutung des Wassers für die Zukunft der Schöpfung. Erstmals wird der Ökumenische Tag der Schöpfung im deutschsprachigen Raum international begangen. Unter dem Motto „Damit Ströme lebendigen Wassers fließen“ brechen Vertreter der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in Deutschland und der ACK in Bayern, des Ökumenischen Rats der Kirchen in Österreich (ÖRKÖ) und der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in der Schweiz (AGCK) zu einer Dreiländerfahrt auf dem Bodensee auf.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen das Lob des Schöpfers, die eigene Umkehr angesichts der Zerstörung der Schöpfung und konkrete Schritte zu ihrem Schutz mit besonderem Fokus auf das Wasser als Gabe Gottes, wie es in der Pressemitteilung heißt. An der ganztätigen Veranstaltung werden hochrangige Geistliche verschiedener christlicher Konfessionen mitwirken.

Start ist am 4. September um 11 Uhr in Bregenz mit einem ökumenisches Morgenlob mit Bischof Benno Elbs, Diözese Feldkirch, und lokalen Verantwortlichen. Um 13 Uhr fährt das Schiffes in Richtung Lindau, wo es um 13.45 Uhr ein ökumenisches Mittagsgebet auf dem Gelände der Gartenschau mit Bischof Bertram Meier, Diözese Augsburg, und lokalen Verantwortlichen geben wird. Außedrem steht ein Interview mit Georg Gewinner, Wasseraufbereitung Nonnenhorn, zur Trinkwassersituation am Bodensee auf dem Plan.

Um 15.15 Uhr erfolgt die Abfahrt nach Romanshorn, wo um 17 Uhr der nächste Gottesdienst ansteht. Um 19 Uhr erfolgt Rückfahrt nach Bregenz.

Der Ökumenische Tag der Schöpfung hat seinen Ursprung im Jahr 1989. Damals lud der ökumenische Patriarch von Konstantinopel Dimitrios „die ganze orthodoxe und christliche Welt“ ein, am 1. September „zum Schöpfer der Welt zu beten: mit Dankgebeten für die große Gabe der geschaffenen Welt und mit Bittgebeten für ihren Schutz und für ihre Erlösung“. Diese Initiative wurde 1992 von der gesamten Orthodoxen Kirche begrüßt und übernommen. Zugleich gehörten zum damaligen ökumenischen Diskurs Fragen zur Bewahrung der Schöpfung, Frieden und Gerechtigkeit und viele Christinnen und Christen engagierten sich bereits für den Konziliaren Prozess. Teil dieses Prozesses waren die Europäischen Ökumenischen Versammlungen in Basel (1989), Graz (1997) und Sibiu (2007). Die Charta Oecumenica aus dem Jahr 2001 empfiehlt allen europäischen Kirchen, „einen ökumenischen Tag des Gebets für die Bewahrung der Schöpfung“. Die ACK beschloss 2009, den Ökumenischen Tag der Schöpfung einzuführen, den sie auf dem 2. Ökumenischen Kirchentag 2010 in München proklamierte.